Внаслідок вибуху на ТЕЦ у Росії від опалення відключено 86 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Опалення 86 будинків, а також подача води в 68 будинків, а також 4 школи, 2 дитячі садки та лікарню, до одного з мікрорайонів в Пензі буде обмежено після вибуху на ТЕЦ-1, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У зв'язку з НП на ТЕЦ-1 в мікрорайоні Шуіст від гарячого водопостачання відключені 68 багатоповерхових житлових будинків, 2 школи і 4 дитячих садки, а також міська лікарня №4 на вулиці Світлій. Введено обмеження по подачі теплоносія для 86 житлових будинків, 4 дитячих садів. Обмеження по теплопостачанню введені до моменту перемикання на резервний теплоносій", - йдеться в повідомленні.
За даними Гідрометцентру Пензенської області, в Пензі тримаються 20-градусні морози. У ніч на п'ятницю температура опуститься до позначки в мінус 23 градуси.
Як повідомляв УНН, на Пензенській ТЕЦ у Росії стався вибух, внаслідок чого обвалились металічні конструкції на площі 600 кв.м.