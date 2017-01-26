В результате взрыва на ТЭЦ в России от отопления отключены 86 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Отопление в 86 домов, а также подача воды в 68 домов, а также 4 школы, 2 детских сада и больницу, в один из микрорайонов в Пензе будут ограничены после взрыва на ТЭЦ-1, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В связи с ЧП на ТЭЦ-1 в микрорайоне Шуист от горячего водоснабжения отключены 68 многоэтажных жилых домов, 2 школы и 4 детских сада, а также городская больница №4 на улице Светлой. Введено ограничение по подаче теплоносителя для 86 жилых домов, 4 детских садов. Ограничения по теплоснабжению введены до момента переключения на резервный теплоноситель", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра Пензенской области, в Пензе сохраняются 20-градусные морозы. В ночь на пятницу температура опустится до отметки в минус 23 градуса.
Как сообщал УНН, на Пензенской ТЭЦ в России произошел взрыв, в результате чего обрушились металлические конструкции на площади 600 кв.м.