Власники квартир у новобудовах заощаджують на сплаті комунальних послуг — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Квартири у сучасних житлових комплексах дозволяють своїм власникам значно заощаджувати на сплаті комунальних послугах. Про це в коментарі УНН повідомив експерт Анатолій Топал.
Перед тим як купувати квартиру, експерт радить звертати увагу на наявність індивідуального опалення та лічильників споживання тепла.
“У новобудовах, особливо поза межами міста Києва, це індивідуальне опалення. Окрім того, в нових комплексах, і навіть в Києві, які здаються в останні роки, стоять індивідуальні лічильники тепла. І ще, для поліпшення енергоефективності, забудовники використовують більш сучасні матеріали для утеплення”, — зазначив він.
А.Топал пояснив, що мешканці квартир з індивідуальними котлами самостійно контролюють споживання тепла, а відтак і свої витрати.
“Людина сама регулює як опалювати помешкання. Є можливість регулювання котла. І все це призводить, що рахунки за опалення будуть меншими і це буде не так затратно для кінцевого споживача. І я наголошую, що нові проекти — це нові технології будівництва та сучасні матеріали, які дозволяють сплачувати на порядок менше коштів за опалення”, — наголосив він.
Нагадаємо, за даними експертів, забудовники почали піклуватися про витрати своїх мешканців на комунальні платежі у зв’язку зі зміною тарифів в країні.
Зокрема, у найбільшому житловому комплексі “Scandia”, що нині зводиться у Броварах, повідомили, що квартири обладнають індивідуальними лічильниками споживання електрики, води і газу, а також двоконтурним газовим котлом. Все це, на переконання представника компанії І.Сидорука, дозволить оптимізувати комунальні платежі потенційних мешканців.