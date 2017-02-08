Владельцы квартир в новостройках экономят на оплате коммунальных услуг - эксперт

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 6510 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 41099 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 11220 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 70183 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 133253 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 137493 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 145713 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157600 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166630 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140048 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
48%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 24132 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 26287 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 24262 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 27135 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 21405 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 12141 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 41099 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 209827 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 264079 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 464761 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 34488 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 33880 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 48144 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 70022 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 77031 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Владельцы квартир в новостройках экономят на оплате коммунальных услуг - эксперт

Киев • УНН

 • 8317 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Квартиры в современных жилых комплексах позволяют своим владельцам значительно экономить на оплате коммунальных услугах. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт Анатолий Топал.

Владельцы квартир в новостройках экономят на оплате коммунальных услуг - эксперт

Перед тем как покупать квартиру, эксперт советует обращать внимание на наличие индивидуального отопления и счетчиков потребления тепла.

"В новостройках, особенно за пределами Киева, это индивидуальное отопление. Кроме того, в новых комплексах, а также в Киеве, которые сдаются в последние годы, стоят индивидуальные счетчики тепла. И еще, для улучшения энергоэффективности, застройщики используют более современные материалы для утепления", - отметил он.

А.Топал пояснил, что жители квартир с индивидуальными котлами самостоятельно контролируют потребление тепла, а значит и свои расходы.

"Человек сам регулирует как отапливать помещения. Есть возможность регулировки котла. И все это приводит, что счета за отопление будут меньше и это будет не так затратно для конечного потребителя. И я подчеркиваю, что новые проекты - это новые технологии строительства и современные материалы, позволяющие платить на порядок меньше средств за отопление", - подчеркнул он.

Напомним, по данным экспертов, застройщики начали заботиться о расходах своих жителей на коммунальные платежи в связи с изменением тарифов в стране.

В частности, в жилом комплексе "Scandia", который в настоящее время возводится в Броварах, сообщили, что квартиры оборудуют индивидуальными счетчиками потребления электричества, воды и газа, а также двухконтурным газовым котлом. Все это, по мнению представителя компании И.Сидорука, позволит оптимизировать коммунальные платежи потенциальных жителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26