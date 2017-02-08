Владельцы квартир в новостройках экономят на оплате коммунальных услуг - эксперт

Перед тем как покупать квартиру, эксперт советует обращать внимание на наличие индивидуального отопления и счетчиков потребления тепла.

"В новостройках, особенно за пределами Киева, это индивидуальное отопление. Кроме того, в новых комплексах, а также в Киеве, которые сдаются в последние годы, стоят индивидуальные счетчики тепла. И еще, для улучшения энергоэффективности, застройщики используют более современные материалы для утепления", - отметил он.

А.Топал пояснил, что жители квартир с индивидуальными котлами самостоятельно контролируют потребление тепла, а значит и свои расходы.

"Человек сам регулирует как отапливать помещения. Есть возможность регулировки котла. И все это приводит, что счета за отопление будут меньше и это будет не так затратно для конечного потребителя. И я подчеркиваю, что новые проекты - это новые технологии строительства и современные материалы, позволяющие платить на порядок меньше средств за отопление", - подчеркнул он.

Напомним, по данным экспертов, застройщики начали заботиться о расходах своих жителей на коммунальные платежи в связи с изменением тарифов в стране.

В частности, в жилом комплексе "Scandia", который в настоящее время возводится в Броварах, сообщили, что квартиры оборудуют индивидуальными счетчиками потребления электричества, воды и газа, а также двухконтурным газовым котлом. Все это, по мнению представителя компании И.Сидорука, позволит оптимизировать коммунальные платежи потенциальных жителей.