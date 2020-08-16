Пандемія: влада Нью-Йорка вирішила не відмовлятися від пам'ятних заходів на честь жертв терактів 11 вересня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Влада американського штату Нью-Йорк виділить персонал, щоб не відмовлятися в цьому році через пандемію нового коронавірусу від включення в однойменному місті світлової інсталяції в пам’ять про жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року. Про це повідомив в суботу в Twitter губернатор Ендрю Куомо, передає УНН.

Йдеться про 88 встановлених вертикально прожекторах в нью-йоркському районі Манхеттен. Ця інсталяція під назвою Tribute in Light (“Посвячення в світлі”) була споруджена в 2002 році за ініціативою керівництва енергетичної компанії Consolidated Edison, яка обслуговує найбільший мегаполіс США. Прожектори вмикаються 11 вересня після заходу, зазвичай їх вимикають на світанку. Спрямовані в небо два променя символізують вежі Всесвітнього торгового центру, які були зруйновані в результаті терактів.

“Штат Нью-Йорк забезпечить медичний персонал і нагляд, щоб Національний музей і меморіал 11 вересня змогли безпечно підготувати Tribute in Light”, — повідомив Куомо в Twitter.

У четвер представники музею заявили, що змушені в цьому році не вмикати світлову інсталяцію через пандемію нового коронавірусу. Щоб забезпечити роботу всіх прожекторів в потрібний час їх приблизно протягом тижня повинні обслуговувати близько 40 фахівців. У музеї порахували, що під час цієї підготовки виникне небезпека поширення між співробітниками коронавірусу.

NYS will provide health personnel & supervision so that @ Sept11Memorial can mount the Tribute in Light safely.

I am glad that we can continue this powerful tribute to those we lost on 9/11 and to the heroism of all New Yorkers.

We will #NeverForget .

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 15, 2020

The 9/11 “Tribute in Light” will always be a beacon of the resilience and hope of this great city . I’m glad we will continue this tradition and remind the world of NY’s strength . Thank you to @NYGovCuomo for providing personnel and joining us to ensure the lights shine on. pic.twitter.com/n9itEyc2Yr

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) August 15, 2020

With gratitude to our Chairman Michael Bloomberg and Gov. Andrew M. Cuomo we will be moving forward with Tribute in Light. pic.twitter.com/gxEOvFK8vW

— 9/11 Memorial & Museum (@ Sept11Memorial) August 15, 2020

В результаті терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсільванії загинули 2 977 тис. осіб, які були громадянами 90 країн, постраждали більше 6 тис. осіб. Відповідальність за ці атаки лежить на терористичній організації “Аль-Каїда”.

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