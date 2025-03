Пандемія: влада Нью-Йорка вирішила не відмовлятися від пам'ятних заходів на честь жертв терактів 11 вересня

Йдеться про 88 встановлених вертикально прожекторах в нью-йоркському районі Манхеттен. Ця інсталяція під назвою Tribute in Light (“Посвячення в світлі”) була споруджена в 2002 році за ініціативою керівництва енергетичної компанії Consolidated Edison, яка обслуговує найбільший мегаполіс США. Прожектори вмикаються 11 вересня після заходу, зазвичай їх вимикають на світанку. Спрямовані в небо два променя символізують вежі Всесвітнього торгового центру, які були зруйновані в результаті терактів.

“Штат Нью-Йорк забезпечить медичний персонал і нагляд, щоб Національний музей і меморіал 11 вересня змогли безпечно підготувати Tribute in Light”, — повідомив Куомо в Twitter.

У четвер представники музею заявили, що змушені в цьому році не вмикати світлову інсталяцію через пандемію нового коронавірусу. Щоб забезпечити роботу всіх прожекторів в потрібний час їх приблизно протягом тижня повинні обслуговувати близько 40 фахівців. У музеї порахували, що під час цієї підготовки виникне небезпека поширення між співробітниками коронавірусу.

В результаті терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсільванії загинули 2 977 тис. осіб, які були громадянами 90 країн, постраждали більше 6 тис. осіб. Відповідальність за ці атаки лежить на терористичній організації “Аль-Каїда”.