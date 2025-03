Пандемия: власти Нью-Йорка решила не отказываться от памятных мероприятий в честь жертв терактов 11 сентября

Речь идет о 88 установленных вертикально прожекторах в нью-йоркском районе Манхэттен. Эта инсталляция под названием Tribute in Light (“Посвящение в свете”) была сооружена в 2002 году по инициативе руководства энергетической компании Consolidated Edison, которая обслуживает крупнейший мегаполис США. Прожекторы включаются 11 сентября после заката, обычно их выключают на рассвете. Направленные в небо два луча символизируют башни Всемирного торгового центра, которые были разрушены в результате терактов.

“Штат Нью-Йорк обеспечит медицинский персонал и надзор, чтобы Национальный музей и мемориал 11 сентября смогли безопасно подготовить Tribute in Light”, — сообщил Куомо в Twitter.

В четверг представители музея заявили, что вынуждены в этом году не включать световую инсталляцию из-за пандемии нового коронавируса. Чтобы обеспечить работу всех прожекторов в нужное время их примерно в течение недели должны обслуживать около 40 специалистов. В музее посчитали, что во время этой подготовки возникнет опасность распространения между сотрудниками коронавируса.

NYS will provide health personnel & supervision so that @Sept11Memorial can mount the Tribute in Light safely.



I am glad that we can continue this powerful tribute to those we lost on 9/11 and to the heroism of all New Yorkers.



We will #NeverForget.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 15, 2020

The 9/11 "Tribute in Light” will always be a beacon of the resilience and hope of this great city. I’m glad we will continue this tradition and remind the world of NY’s strength. Thank you to @NYGovCuomo for providing personnel and joining us to ensure the lights shine on. pic.twitter.com/n9itEyc2Yr

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) August 15, 2020

With gratitude to our Chairman Michael Bloomberg and Gov. Andrew M. Cuomo we will be moving forward with Tribute in Light. pic.twitter.com/gxEOvFK8vW

— 9/11 Memorial & Museum (@Sept11Memorial) August 15, 2020

В результате терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании погибли 2 977 тыс. человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации “Аль-Каида”.