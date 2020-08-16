Пандемия: власти Нью-Йорка решила не отказываться от памятных мероприятий в честь жертв терактов 11 сентября

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90463 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103432 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129052 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108666 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128824 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101618 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102376 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104098 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 102472 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 37841 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 60271 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 31732 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 66628 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 102472 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 129052 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 128824 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 383523 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 37841 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103941 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132603 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209849 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236554 просмотра
Актуальное
Пандемия: власти Нью-Йорка решила не отказываться от памятных мероприятий в честь жертв терактов 11 сентября

Пандемия: власти Нью-Йорка решила не отказываться от памятных мероприятий в честь жертв терактов 11 сентября

Киев  •  УНН

 • 16083 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Власти американского штата Нью-Йорк выделят персонал, чтобы не отказываться в этом году из-за пандемии нового коронавируса от включения в одноименном мегаполисе световой инсталляции в память о жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в субботу в Twitter губернатор Эндрю Куомо, передает УНН.

Речь идет о 88 установленных вертикально прожекторах в нью-йоркском районе Манхэттен. Эта инсталляция под названием Tribute in Light (“Посвящение в свете”) была сооружена в 2002 году по инициативе руководства энергетической компании Consolidated Edison, которая обслуживает крупнейший мегаполис США. Прожекторы включаются 11 сентября после заката, обычно их выключают на рассвете. Направленные в небо два луча символизируют башни Всемирного торгового центра, которые были разрушены в результате терактов.

“Штат Нью-Йорк обеспечит медицинский персонал и надзор, чтобы Национальный музей и мемориал 11 сентября смогли безопасно подготовить Tribute in Light”, — сообщил Куомо в Twitter.

В четверг представители музея заявили, что вынуждены в этом году не включать световую инсталляцию из-за пандемии нового коронавируса. Чтобы обеспечить работу всех прожекторов в нужное время их примерно в течение недели должны обслуживать около 40 специалистов. В музее посчитали, что во время этой подготовки возникнет опасность распространения между сотрудниками коронавируса.

NYS will provide health personnel & supervision so that @Sept11Memorial can mount the Tribute in Light safely.

I am glad that we can continue this powerful tribute to those we lost on 9/11 and to the heroism of all New Yorkers.

We will #NeverForget.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 15, 2020

The 9/11 "Tribute in Light” will always be a beacon of the resilience and hope of this great city. I’m glad we will continue this tradition and remind the world of NY’s strength. Thank you to @NYGovCuomo for providing personnel and joining us to ensure the lights shine on. pic.twitter.com/n9itEyc2Yr

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) August 15, 2020

With gratitude to our Chairman Michael Bloomberg and Gov. Andrew M. Cuomo we will be moving forward with Tribute in Light. pic.twitter.com/gxEOvFK8vW

— 9/11 Memorial & Museum (@Sept11Memorial) August 15, 2020

В результате терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании погибли 2 977 тыс. человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации “Аль-Каида”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы