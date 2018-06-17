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Влада Франції назвала безпідставними приписувані Трампу слова про "притулок терористів" у Парижі

Влада Франції назвала безпідставними приписувані Трампу слова про "притулок терористів" у Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Приписувані президентові США Дональду Трампу висловлювання на саміті G7 у Канаді про притулок терористів у Франції не мають під собою підстав. Про це повідомив в суботу представник Єлисейського палацу, слова якого наводить Agence France-Presse, інформує УНН.

“Ми це рішуче спростовуємо. Все це помилково”, — заявили в адміністрації президента Франції.

Нагадаємо, відповідно до публікації в американській діловій газеті The Wall Street Journal, під час дискусії, присвяченій боротьбі з тероризмом, Дональд Трамп сказав президенту Франції Емманюелю Макрону, ніби всі терористи зосереджені в Парижі.

На цьому ж саміті президент США, якщо вірити виданню, поводився грубо і зухвало, кілька разів назвав голову Європейської комісії Жан-Клода Юнкера “жорстоким вбивцею” в зв’язку зі штрафами, накладеними Брюсселем на американські технологічні компанії. Також американський лідер нібито вельми нетактовно повівся з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе, говорячи про проблеми з імміграцією в Європі. “Сіндзо, тобі ці проблеми не загрожують, але я можу послати тобі 25 млн мексиканців, і ти дуже скоро покинеш пост”.

У своєму Twitter у суботу господар Білого дому відкинув приписувані йому висловлювання, назвавши The Wall Street Journal розповсюджувачем “хибних новин”.

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