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Пандемія: влада Франції найближчим часом оцінить ефективність карантинних обмежень

Київ • УНН

 • 13041 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Французька влада в найближчі дні оцінить ефективність діючих в країні в зв’язку з пандемією коронавірусу заходів і подумає про необхідність введення нових обмежень. Про це заявив у неділю президент республіки Емманюель Макрон в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche, пише УНН.

Деталі

“У найближчі дні ми подивимося, наскільки ефективні введені заходи, і в разі потреби приймемо нові обмеження. Але на даний момент ніякі рішення в цьому питанні не прийняті”, — сказав французький лідер.

Глава республіки окремо зупинився на епідеміологічній ситуації в загальноосвітніх установах, де, за даними органів охорони здоров’я, в останні дні спостерігається зростання захворюваності COVID-19. Макрон підтвердив, що влада вважає важливим, щоб, незважаючи на пандемію, школи, коледжі, ліцеї продовжували працювати. “Повне закриття шкіл повинно залишатися крайньою і обмеженою за часом мірою”, — зазначив президент країни.

Макрон також заявив, що вважає правильною обрану урядом стратегію вакцинації населення від коронавірусу. “Якби ми почали вакцинувати відразу всі вікові групи, то виникла б соціальна і територіальна нерівність в питанні доступу до вакцин. Це був би поганий політичний вибір і неправильна політика в галузі охорони здоров’я”, — сказав Макрон. Президент країни запевнив, що влада виконає взяті на себе зобов’язання і “запропонує до кінця літа щеплення всьому дорослому населенню, яке цього захоче”.

Довідка

Кампанія з вакцинації населення у Франції стартувала 27 грудня минулого року. У п’ятницю міністр соціальних справ і охорони здоров’я Олів’є Веран повідомив, що від коронавірусу щеплено більше 10 млн жителів країни, з них 7,5 млн уже отримали обидві дози вакцини. З 27 березня препарати від COVID-19 стали отримувати всі бажаючі старше 70 років, а не 75 років, як було раніше. Згідно з останніми даними влади, в республіці з початку епідемії було виявлено понад 4,5 млн випадків зараження коронавірусом, за час пандемії померли більше 94 тис. осіб.

З 20 березня в 19 департаментах Франції діє карантин, ще більш ніж в десятці встановлений особливий епідемічний контроль за ситуацією в зв’язку з інтенсивним поширенням коронавірусу. Населенню регіонів, де запроваджено режим самоізоляції, дозволено віддалятися не більше ніж на 10 км від місця проживання. Крім того, на всій території країни з 19:00 до 06:00 діє комендантська година.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 4 393 375 випадків хвороби, 93 728 осіб загинули.

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