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Візит заступника держсекретаря США в Україну: що планується

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Під час візиту до України заступник Держсекретаря США Стівен Біґен планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства США у Києві у Facebook.

Візит заступника держсекретаря США в Україну: що планується

"Заступник Держсекретаря США Біґен з нетерпінням чекає на зустрічі, що сприятимуть міцним відносинам між США та Україною, з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та з представниками громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні.

Дипломати також повідомили, що він "вивчатиме шляхи для підтримки зусиль України зі створення безпечного та успішного майбутнього, в тому числі на її сході, та закликатиме до подальшого запровадження політичних та економічних реформ".

"Заступник Держсекретаря США Біґен також вкотре запевнить, що США підтримують зусилля з просування демократії та верховенства права в Україні, та вшанує пам’ять героїв, які втратили життя, захищаючи суверенітет України", - повідомили в посольстві.

Раніше сьогодні Біґен прибув до Києва.

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