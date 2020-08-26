Візит заступника держсекретаря США в Україну: що планується
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Під час візиту до України заступник Держсекретаря США Стівен Біґен планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства США у Києві у Facebook.
"Заступник Держсекретаря США Біґен з нетерпінням чекає на зустрічі, що сприятимуть міцним відносинам між США та Україною, з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та з представниками громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні.
Дипломати також повідомили, що він "вивчатиме шляхи для підтримки зусиль України зі створення безпечного та успішного майбутнього, в тому числі на її сході, та закликатиме до подальшого запровадження політичних та економічних реформ".
"Заступник Держсекретаря США Біґен також вкотре запевнить, що США підтримують зусилля з просування демократії та верховенства права в Україні, та вшанує пам’ять героїв, які втратили життя, захищаючи суверенітет України", - повідомили в посольстві.
Раніше сьогодні Біґен прибув до Києва.