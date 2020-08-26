До Києва прибув заступник держсекретаря США

"Заступник Державного секретаря США Стівен Е. Біґен прибув до Києва! Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також зазначили, що Біґен упродовж 24-27 серпня відвідує Вільнюс (Литва), Москву (Росія) та Київ, де зустрічається з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань. Крім того, 27 серпня він вирушить до Відня (Австрія), щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини.

Нагадаємо, 25 серпня представник Стівен Біґен обговорив з Тіхановською методи зміцнення демократії у Білорусі.