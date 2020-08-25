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Представник Держсекретаря США обговорив з Тіхановською методи зміцнення демократії у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген зустрівся у столиці Литви з кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тіхановською і обговорив з нею способи “зміцнення демократії та прав людини в країні”. Про це повідомляється в поширеній в понеділок заяві пресслужби Держдепартаменту США, пише УНН.

Представник Держсекретаря США обговорив з Тіхановською методи зміцнення демократії у Білорусі

“Перший заступник держсекретаря також зустрівся з лідером опозиції Білорусі Світланою Тіхановською, щоб обговорити ситуацію в Білорусі і те, як громадянське суспільство може зміцнити демократію і права людини в країні. Перший заступник держсекретаря підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності Білорусі, а також суверенного права народу країни обирати своїх власних лідерів і визначати своє майбутнє”, — йдеться в тексті.

Американське зовнішньополітичне відомство відзначає, що Біген також зустрівся з міністрами закордонних справ і оборони Литви Лінасом Лінас Антанас Лінкявічюсом і Раймундасом Кароблісом, а також “іншими офіційними особами”, щоб обговорити з ними питання про становище в Білорусі, “протистояння загрозам з боку Росії і КНР, а також просування прав людини і демократії”.

Раніше пресслужба Держдепартаменту повідомляла, що Біген з 24 по 27 серпня вирушить з візитом до Росії, Литви та України.

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