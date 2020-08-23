У Держдепі США анонсували візит заступника держсекретаря до України

“Заступник держсекретаря Стівен Бігун відвідає Вільнюс (Литва), Москву (Росія), Київ (Україна) 24-27 серпня, де зустрінеться з високопоставленими урядовими керівниками для обговорення ряду регіональних і міжнародних питань. Заступник держсекретаря Бігун відвідає Відень (Австрія) 27 серпня для зустрічі з колегами з Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з метою обговорення питань, пов’язаних з регіональною безпекою та правами людини”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська, яка перебуває у Литві, у понеділок, 24 серпня, зустрінеться із заступником держсекретаря США Стівеном Бігуном.