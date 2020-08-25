Представитель госсекретаря США обсудил с Тихановской способы укрепления демократии в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился в столице Литвы с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и обсудил с ней способы “укрепления демократии и прав человека в стране”. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента США, пишет УНН.
“Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране. Первый заместитель госсекретаря подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее”, — говорится в тексте.
Американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Бигэн также встретился с министрами иностранных дел и обороны Литвы Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом, а также “другими официальными лицами”, чтобы обсудить с ними ситуацию в Беларуси, “противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии”.
Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщала, что Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и Украину.