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Представитель госсекретаря США обсудил с Тихановской способы укрепления демократии в Беларуси

Киев • УНН

 • 21307 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился в столице Литвы с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и обсудил с ней способы “укрепления демократии и прав человека в стране”. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента США, пишет УНН.

Представитель госсекретаря США обсудил с Тихановской способы укрепления демократии в Беларуси

“Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране. Первый заместитель госсекретаря подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее”, — говорится в тексте.

Американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Бигэн также встретился с министрами иностранных дел и обороны Литвы Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом, а также “другими официальными лицами”, чтобы обсудить с ними ситуацию в Беларуси, “противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии”.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщала, что Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и Украину.

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