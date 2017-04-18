Військова прокуратура розглядає версію самогубства військовослужбовця у Василькові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Слідство розглядає версію самогубства військовослужбовця в місті Васильків. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив військовий прокурор Київського гарнізону Роман Грищенко, передає УНН.
"Біля трупа було знайдено так звану передсмертну записку", - заявив Р.Грищенко.
За його словами, наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також призначено ряд експертиз, в тому числі балістичну та почеркознавчу.
"Вчора, 17 квітня 2017 року приблизно о 16:50 в одній із військових частин васильківського гарнізону, розташованого у Київській області було знайдено труп офіцера – старшого лейтенанта з вогнепальними пораненнями", - нагадав Р.Грищенко.
Він уточнив, що на місці події знайдено дві кулі, дві гільзи та пістолет. За словами прокурора слідство розглядає версію самогубства "на ряду з іншими".
За даними слідства, загиблий з 1993 року почав військову службу.
Як повідомляв раніше УНН, Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця в місті Васильків, тіло якого з вогнепальними пораненнями було знайдене напередодні.