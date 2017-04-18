Военная прокуратура рассматривает версию самоубийства военнослужащего в Василькове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Следствие рассматривает версию самоубийства военнослужащего в городе Васильков. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил военный прокурор Киевского гарнизона Роман Грищенко, передает УНН.
"У трупа было найдено так называемую предсмертную записку", - заявил Р.Грищенко.
По его словам, сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическую и почерковедческую.
"Вчера, 17 апреля 2017 примерно в 16:50 в одной из воинских частей васильковского гарнизона, расположенного в Киевской области был найден труп офицера - старшего лейтенанта с огнестрельными ранениями", - напомнил Р.Грищенко.
Он уточнил, что на месте происшествия найдены две пули, две гильзы и пистолет. По словам прокурора следствие рассматривает версию самоубийства "наряду с другими".
По данным следствия, погибший с 1993 года начал военную службу.
Как сообщал ранее УНН, Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту гибели военнослужащего в городе Васильков, тело которого с огнестрельными ранениями было найдено накануне.