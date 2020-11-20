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Віце-прем'єр Уруський планує перенаправити фінансові потоки державних підприємств у свої руки - нардеп

Віце-прем'єр Уруський планує перенаправити фінансові потоки державних підприємств у свої руки - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості намагаються отримати повний контроль над державними підприємствами. Це робиться для того, що зосередити всі фінансові потоки в руках очільника профільного міністерства – віце-прем’єр-міністра Олега Уруського. Про це УНН розповів народний депутат Ярослав Юрчишин.

"Україна могла б справді використати свій потенціал, щоб оперативно стати одним із лідерів перевезення вакцини, наприклад. Але, напевно, це не пріоритет для даного міністра. Не для того те міністерство, а для того, щоб брати під контроль існуючі державні підприємства і заводити потрібних людей, з метою одержання фінансових потоків в руки "потрібних" людей і міністра", - наголосив він.

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Також нардеп вважає, що профільне міністертсво не демонструє ефективної роботи в стратегічних питаннях розвитку всього оборонно-промислового комплексу.

"Жодної активності в плані стратегічності з їхнього боку немає. Як на мене, структура існує зовсім не для стратегічного розвитку, а просто для заведення своїх людей у державні підприємства. Україна може справді використати свій потенціал, щоб оперативно стати одним із лідерів перевезення вакцини, але, напевно, це не пріоритет для даного міністра", - вважає нардеп.

Нагадаємо, "Укроборонпром" звернувся до керівництва держави з проханням відреагувати на втручання Мінстратпрому Уруського в діяльність державних підприємств. Також у концерні занепокоєні тим, що Міністерство з розвитку стратегічних галузей промисловості саботує реформи оборонно-промислового комплексу воюючої країни.

Раніше ситуація навколо ПАТ "Мотор Січ" була ускладнена і стала "токсичною" у зв'язку з втручанням у неї віце-прем'єр-міністра Уруського. Експерти вбачають у цьому можливу політичну корупцію на найвищому рівні.

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