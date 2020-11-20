Вице-премьер Уруский планирует перенаправить финансовые потоки государственных предприятий в свои руки - нардеп

"Украина могла бы действительно использовать свой потенциал, чтобы оперативно стать одним из лидеров перевозки вакцины, например. Но, наверное, это не приоритет для данного министра. Не для того это министерство, а для того, чтобы брать под контроль существующие государственные предприятия и заводить нужных людей, с целью получения финансовых потоков в руки "нужных" людей и министра ", - подчеркнул он.

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Также нардеп считает, что профильное Министертсво не демонстрирует эффективной работы в стратегических вопросах развития всего оборонно-промышленного комплекса.

"Никакой активности в плане стратегичности с их стороны нет. Как по мне, структура существует вовсе не для стратегического развития, а просто для заведения своих людей в государственные предприятия. Украина может действительно использовать свой потенциал, чтобы оперативно стать одним из лидеров перевозки вакцины, но, наверное, это не приоритет для данного министра", - считает нардеп.

Напомним, "Укроборонпром" обратился к руководству государства с просьбой отреагировать на вмешательство Минстратпрома Уруского в деятельность государственных предприятий. Также в концерне обеспокоены тем, что Министерство по развитию стратегических отраслей промышленности саботирует реформы оборонно-промышленного комплекса воюющей страны.

Ранее ситуация вокруг ПАО "Мотор Сич" была затруднена и стала "токсичной" в связи с вмешательством в нее вице-премьер-министра Уруского. Эксперты видят в этом возможную политическую коррупцию на самом высоком уровне.