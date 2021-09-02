Virgin Galactic відправить військово-повітряні сили Італії з дослідницькою місією в космос
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Virgin Galactic Holdings Inc разом з ВВС Італії запускає свою першу комерційну дослідницьку місію під назвою "Unity 23" в космос. Про це інформує УНН, передає Reutres.
Деталі
Компанія космічних подорожей Virgin Galactic визначила кінець вересня або початок жовтня в якості часу для місії, в якій братимуть участь три члени екіпажу ВВС Італії.
Екіпаж вивчить вплив на людське тіло при переході від гравітації до атмосфери з низькою гравітацією і дасть уявлення про майбутні системи і технології космічних польотів.
Доповнення
Місія відбудеться після успішного першого випробувального польоту екіпажу в космос на пасажирській ракеті Virgin Galactic в липні.
Федеральне управління цивільної авіації США розслідує відхилення від траєкторії польоту літака, який доставив мільярдера Річарда Бренсона в космос.
У липні компанія заявила, що планує ще як мінімум два випробувальних польоти, перш ніж почати регулярну комерційну експлуатацію в 2022 році.
За словами генерального директора Майкла Колглазьє, в одному з цих польотів будуть перебувати чотири італійських астронавта-стажиста.