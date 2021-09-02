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Virgin Galactic відправить військово-повітряні сили Італії з дослідницькою місією в космос

Virgin Galactic відправить військово-повітряні сили Італії з дослідницькою місією в космос

Київ • УНН

 • 16535 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Virgin Galactic Holdings Inc разом з ВВС Італії запускає свою першу комерційну дослідницьку місію під назвою "Unity 23" в космос. Про це інформує УНН, передає Reutres.

Деталі

Компанія космічних подорожей Virgin Galactic визначила кінець вересня або початок жовтня в якості часу для місії, в якій братимуть участь три члени екіпажу ВВС Італії.

Екіпаж вивчить вплив на людське тіло при переході від гравітації до атмосфери з низькою гравітацією і дасть уявлення про майбутні системи і технології космічних польотів.

Доповнення

Місія відбудеться після успішного першого випробувального польоту екіпажу в космос на пасажирській ракеті Virgin Galactic в липні.

Федеральне управління цивільної авіації США розслідує відхилення від траєкторії польоту літака, який доставив мільярдера Річарда Бренсона в космос.

У липні компанія заявила, що планує ще як мінімум два випробувальних польоти, перш ніж почати регулярну комерційну експлуатацію в 2022 році.

За словами генерального директора Майкла Колглазьє, в одному з цих польотів будуть перебувати чотири італійських астронавта-стажиста.

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