Вифлеємський вогонь миру вже на Закарпатті - Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Словацькі скаути передали Вифлеємський вогонь миру українським пластунам, інформує УНН з посиланням на Держприкордонслужбу в Telegram.
Цитата
"Словацькі скаути передали його українським пластунам у міжнародному пункті пропуску "Малий Березний - Убля". Далі вогонь повезуть всією Україною. А наш військовий капелан подбає про те, щоб він запалав у всіх прикордонних підрозділах", - повідомили прикордонники.