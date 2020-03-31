Відзавтра МОЗ звітуватиме про хворих на COVID-19 у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Починаючи з 1 квітня, МОЗ надаватиме оперативну статистику щодо кількість людей з коронавірусом, які перебувають у тяжкому стані і вже підключені до апаратів ШВЛ. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Ми зробили план поетапного реагування на епідемічну сиуацію в країні, і з завтрашнього дня я розпочну звітувати і про результати роботи штабу, який створено при керівнику ліквідації надзвичайної ситуації щодо поширення коронавірусної хвороби, де ми будемо чітко говорити про відсоткове заповнення ліжкофонду хворими на коронавірусну хворобу, де ми будемо говорити про кількість людей, які перебувають у тяжкому стані і вже підключені до апаратів ШВЛ”, — сказав Ляшко.
З його слів, все це в подальшому буде в оперативній статистиці, яку МОЗ буде щодня о 10:00 давати на брифінгу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19, з них 13 - летальні.