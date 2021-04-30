Відключення від SWIFT як ціна за агресію: як постраждає Росія

Цитата:

“SWIFT — це такий спеціальний інтернет для банків, за допомогою якого здійснюються міжнародні платежі. Звичайно, що якщо відключити, потрібна альтернатива. На сьогоднішній момент Росія розробила власний SWIFT, але для того, щоб ним можна було розраховуватись за долар і за євро, потрібно, щоб європейські країни до нього підключились. Але на сьогоднішній момент до російського SWIFT підключилась тільки Білорусь. Тому, з практичної точки зору, здійснювати міжнародні платежі в рублях — будь ласка. А євро, долари — це дійсно буде проблемою”, — зазначив експерт.

Деталі

На думку співрозмовника УНН, у разі виключення Росії зі SWIFT, економіка країни понесе реальні втрати.

Так з його слів, загальмуються торгівельні операції. “Фактично, прямі платежі долар-рубль буде здійснювати складно, треба буде щось придумувати через юань, через інші валюти — а це буде все ускладнювати”, — пояснив Охріменко.

Водночас, він переконаний, що ЄС не піде на такий крок, адже блоку він так само не вигідний. “Навряд чи відключать, тому що це буде удар в тому числі по економіці Європейського Союзу — вони ж купують нафту у Росії, тому у них буде проблема розраховуватись за нафту і за газ”, — додав він.

Економіст погодився, що прецеденти виключення країни з системи вже були — як от у випадку з Іраном — але тоді йшлося про прямий конфлікт зі США. “США, можна сказати, є основним власником SWIFT, і коли цей конфлікт був, то це фактично було рішення не євроспільноти, а США”, — додав співрозмовник.

Контекст

Депутати Європарламенту на пленарному засіданні у четвер, 29 квітня, ухвалили критичну резолюцію щодо Росії. Документ засуджує дії РФ щодо Чехії та України, а також позбавлення волі опозиційного до президента РФ Володимира Путіна політика Олексія Навального. Європарламент, зокрема, закликав вислати російських дипломатів і зупинити “Північний потік-2”, а в разі збройного вторгнення РФ на територію України — виключити РФ з платіжної системи SWIFT, а також заморозити всі європейські активи близьких до російської влади олігархів та їхніх сімей.

SWIFT — міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключені понад 11 тисяч великих організацій в 200 країнах.

Додамо

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.