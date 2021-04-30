Отключение от SWIFT как цена за агрессию: как пострадает Россия

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"SWIFT - это такой специальный интернет для банков, с помощью которого осуществляются международные платежи. Конечно, если отключить, нужна альтернатива. На сегодняшний момент Россия разработала собственный SWIFT, но для того, чтобы им можно было рассчитываться за доллар и за евро, нужно, чтобы европейские страны к нему подключились. Но на сегодняшний момент к российскому SWIFT подключилась только Беларусь. Поэтому, с практической точки зрения, осуществлять международные платежи в рублях - пожалуйста. А евро, доллары - это действительно будет проблемой", - отметил эксперт.

Детали

По мнению собеседника УНН, в случае исключения России из SWIFT, экономика страны понесет реальные потери.

Так по его словам, затормозятся торговые операции. "Фактически, прямые платежи доллар-рубль будет осуществлять сложно, надо будет что-то придумывать через юань, через другие валюты - а это будет все усложнять", - пояснил Охрименко.

В то же время, он убежден, что ЕС не пойдет на такой шаг, ведь блоку он так же не выгоден. "Вряд ли отключат, потому что это будет удар в том числе по экономике Европейского Союза - они же покупают нефть у России, поэтому у них будет проблема рассчитываться за нефть и за газ", - добавил он.

Экономист согласился, что прецеденты исключения страны из системы уже были - как в случае с Ираном - но тогда речь шла о прямом конфликте с США. "США, можно сказать, являются основным владельцем SWIFT, и когда этот конфликт был, то это фактически было решение не европейского сообщества, а США", - добавил собеседник.

Контекст

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг, 29 апреля, приняли критическую резолюцию по России. Документ осуждает действия РФ относительно Чехии и Украины, а также лишение свободы оппозиционного к президенту РФ Владимиру Путину политика Алексея Навального. Европарламент, в частности, призвал выслать российских дипломатов и остановить "Северный поток-2", а в случае вооруженного вторжения РФ на территорию Украины - исключить РФ из платежной системы SWIFT, а также заморозить все европейские активы близких к российской власти олигархов и их семей.

SWIFT - международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций в 200 странах.

Добавим

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.