Вибори в ОТГ на Полтавщині: на дільниці вимкнули опалення

"Голова Малоперещепинської територіальної виборчої комісії Людмила Ситарь повідомила, що напередодні домовлялась із директоркою Малоперещепинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М.А. Клименка Новосанжарської районної ради Катериною Вергун про те, що у день виборів опалення буде увімкнено, адже там знаходиться дільниця.

Як виявилось, домовленість недотримана з боку директора школи: приміщення не опалюється, тому членам комісії та спостерігачам впродовж дня доведеться знаходитися у холодній будівлі", - йдеться у повідомленні.

Відповіло до пункту 1 частини 1 статті 73 Закону України “Про місцеві вибори” забезпечення належного приміщення для голосування належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині проходять місцеві вибори у 12 об'єднаних територіальних громадах: Гребінківській, Ланнівській, Бутенківській, Лохвицькій, Михайлівській, Драбинівській, Малоперещепинській, Нехворощанській, Руденківській, Новосанжарській, Новогалещинській та Сенчанській.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді.