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Верещук: Україна працює над розширенням гуманітарних коридорів

Верещук: Україна працює над розширенням гуманітарних коридорів

Київ • УНН

 • 20563 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук висловила сподівання на допомогу міжнародної спільноти у розширенні гуманітарних коридорів. Про це вона заявила у ході брифінгу, передає УНН.

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"У нас є координаційна група, створена між нашим міністерством і нашими міжнародними партнерами. Ми маємо план гуманітарного реагування і знаємо, в який спосіб забезпечимо гуманітарні коридори, особливо для жінок з дітьми, цивільного населення, яке захоче покинути ТОТ. І я щиро сподіваюся, що міжнародна спільнота допоможе нам, щоб такі коридори були розширені", - сказала вона.

Також Верещук поінформувала про нещодавні провокації, до яких вдалася РФ. Мова про вивіз українських громадян під приводом евакуації. Ірина Верещук наголосила, що повна відповідальність за те, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях, за міжнародним гуманітарним правом, лежить на РФ.

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