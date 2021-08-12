Верещук: США можуть допомогти Україні протистояти агресії РФ

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“Нам потрібно захистити себе від агресивної політики Кремля. РФ окупувала частину нашої території, анексувала частину нашої суверенної держави і продовжує свою експансіоністську політику по відношенню до України”, — сказала вона.

Допомогти Україні можуть США, продовжила нардеп.

“США може сформувати коаліцію з держав, які хочуть і можуть нам допомогти. Аби РФ зрозуміла, що ціна її подальшої агресії буде надто високою, і що потрібно виводити свої війська, деокуповувати Крим і частину Донецької та Луганської областей”, — підкреслила вона.

Раніше Верещук назвала США найбільшим союзником України в безпекових питаннях.