Верещук назвала свої пріоритетні завдання у якості мера Києва

Вона зауважила, що в списку пріоритетних завдань, це добудова Бортницької станції аерації.

“БСА — обов’язково буде добудовано, навіть немає про що говорити. Це потрібно не тільки киянам, а й Україні, щоб продемонструвати нашим партнерам, що ми вміємо працювати”, - прокоментувала Верещук.

Другим завданням політик бачить необхідність добудови об’їзної дороги.

“Я маю доступ до прем’єра, Президента та „Укравтодору“ і це наша спільна відповідальність, щоб ту малу об’їзну дорогу зробити.

Якщо ми говоримо про громадський транспорт, то це кількісне збільшення громадського транспорту. Нам категорично не вистачає одиниць техніки, яку треба закупити”, — сказала вона.

На питання щодо будівництва метро на Троєщину, Верещук відповіла так: “Ні, я не буду обіцяти цього, тому що є транспортна стратегія і я буду рухатись по ній”.

Як писав УНН, днями “Укравтодор” спільно з депутатами, зокрема, і Іриною Верещук презентував концепт добудови Київської об’їзної дороги. Він передбачає об’єднання всіх шести міжнародних трас, які проходять транзитом через Київ.

“Наша команда готова взяти на себе ці обов’язки і вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. І початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершений. Тому ми закликаємо до співпраці й підтримки”, — зазначила тоді Верещук.

Нагадаємо, у лідерах майбутніх мерських перегонів в столиці, за даними букмекерів, сьогодні перебувають Кличко та Верещук. А усі експерти в один голос говорять про неминучість другого туру.