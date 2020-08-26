Верещук назвала свои приоритетные задачи в качестве мэра Киева

Она отметила, что в списке приоритетных задач, это достройка Бортнической станции аэрации.

"БСА - обязательно будет достроена, даже не о чем говорить. Это нужно не только киевлянам, но и Украине, чтобы продемонстрировать нашим партнерам, что мы умеем работать", - прокомментировала Верещук.

Второй задачей политик видит необходимость достройки объездной дороги.

"Я имею доступ к премьеру, Президенту и "Укравтодору" и это наша общая ответственность, чтобы ту малую объездную дорогу сделать.

Если мы говорим об общественном транспорте, то это количественное увеличение общественного транспорта. Нам категорически не хватает единиц техники, которую нужно закупить", - сказала она.

На вопрос о строительстве метро на Троещину, Верещук ответила так: "Нет, я не буду обещать этого, потому что есть транспортная стратегия и я буду двигаться по ней".

Как писал УНН, на днях "Укравтодор" совместно с депутатами в том числе и Ириной Верещук представил концепт достройки Киевской объездной дороги. Он предусматривает объединение всех шести международных трасс, которые проходят транзитом через Киев.

"Наша команда готова взять на себя эти обязанности и уже сегодня ставит дедлайны, а именно: контроль разработки проекта строительства до конца 2020 года. И начало строительства при благоприятных условиях уже в начале 2021 года. За одну каденцию нового городского мэра этот большой проект может быть завершен. Поэтому мы призываем к сотрудничеству и поддержки", - отметила тогда Верещук.

Напомним, в лидерах будущих мэрских выборов в столице, по данным букмекеров, сегодня находятся Кличко и Верещук. А все эксперты в один голос говорят о неизбежности второго тура.