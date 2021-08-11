Верещук назвала "політичною незрілістю" заяви мовного омбудсмена

Зазначимо, що у своїй заяві Кремінь порадив критикам закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” переїхати в інші країни, де ті відчуватимуть себе комфортніше.



Звернення Кременя Верещук назвала “політичною незрілістю”.

“Мені здається, що це є політична незрілість. Не зріло так протиставляти себе значній частині українського народу. Це лише спотворює ідею розвитку української мови як єдиної державної мови. Пан мовний омбудсмен має працювати над тим, щоб людям хотілося говорити українською. Не насміхатися, не цькувати і не поглиблювати конфлікт”, — сказала нардеп.

Контекст

25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, але чинності він набув у липні, коли президентом уже став Володимир Зеленський. Закон визначає українську мову обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.