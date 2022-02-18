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Верещук: Безпекова група з української сторони готова розпочати перемовини у тристоронньому форматі

Верещук: Безпекова група з української сторони готова розпочати перемовини у тристоронньому форматі

Київ • УНН

 • 21041 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук висловила надію, що українській стороні вдасться налагодити діалог з Російською Федерацією у рамках Тристоронньої контактної групи. Про це вона повідомила у ході брифінгу, передає УНН.

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"На сьогодні безпекова група з української сторони була готова розпочати перемовини. На жаль, Російська Федерація відмовилась зустрічатися у тристоронньому форматі. Ми маємо надію, що завтра така зустріч буде", - підкреслила Ірина Верещук.

Також Верещук нагадала, що Україна звернулася до Франції та Німеччини з проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ.

"Позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію. РФ вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію, діями з української сторони. Тож нам потрібна незалежна верифікація", - додала вона.

Українські Національні Новини

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