Верещук: Безпекова група з української сторони готова розпочати перемовини у тристоронньому форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук висловила надію, що українській стороні вдасться налагодити діалог з Російською Федерацією у рамках Тристоронньої контактної групи. Про це вона повідомила у ході брифінгу, передає УНН.
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"На сьогодні безпекова група з української сторони була готова розпочати перемовини. На жаль, Російська Федерація відмовилась зустрічатися у тристоронньому форматі. Ми маємо надію, що завтра така зустріч буде", - підкреслила Ірина Верещук.
Також Верещук нагадала, що Україна звернулася до Франції та Німеччини з проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ.
"Позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію. РФ вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію, діями з української сторони. Тож нам потрібна незалежна верифікація", - додала вона.