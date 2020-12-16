Верещук: 2021 рік буде важким

“Я дуже хочу позитиву і дуже хочу ділитися позитивом. Але все-таки я, як то кажуть, ідеаліст без ілюзій. Буде важкий рік, але ми його пройдемо. Ми точно пройдемо бодай не гірше, ніж на рівні 2020 року”, - сказала вона.

Верещук додала, що кошти на 2021 рік знайдуться і вони не будуть у когось запозичені.

"Я сподіваюсь, що ми всі доходи до бюджету виконаємо. Ми знайдемо джерела, ми знайдемо кошти, і це не будуть кошти лише запозичені — це дуже важливо", — наголосила вона.