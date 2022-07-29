Вдарять, коли буде наказ: Данілов про удар по Керченському мосту

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"Що стосується Керченського мосту або іншої інфраструктури, повірте, все перебуває під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість, здатність і завдання – все буде зроблено. І не тільки по цьому об'єкту", – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, якщо виникне така потреба, то відповідне рішення ухвалять військові.

Нагадаємо

Збройні сили України зруйнували Антонівський міст у Херсоні чим і перекрили логістичні та транспортні шляхи російських окупантів.