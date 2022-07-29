Вдарять, коли буде наказ: Данілов про удар по Керченському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ вдарять по Керченському мосту, коли буде наказ, додавши, що цей міст не єдина ціль знищення. Про це інформує УНН.
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"Що стосується Керченського мосту або іншої інфраструктури, повірте, все перебуває під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість, здатність і завдання – все буде зроблено. І не тільки по цьому об'єкту", – сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, якщо виникне така потреба, то відповідне рішення ухвалять військові.
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