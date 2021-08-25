Важкі пацієнти помирають вдома, так як клініки відмовляються їх лікувати: Тодуров про медицину в Україні

Деталі

Тодуров зазначив, що медична реформа в Україні передбачає принцип “гроші йдуть за пацієнтом”. Саме це призвело до того, що клініки перестали приймати важких хворих, які, в результаті, вмирають в своїх будинках.

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“Сам факт того, що „гроші йдуть за пацієнтом“, красиво звучить. На практиці це виглядає так: ми будемо лікувати тільки тих, за ким прийшли гроші. Сьогодні в клініках просто перестали приймати важких хворих. Сьогодні всі лікарні лікують рентабельних хворих. Холецистит рентабельний — ми його беремо, перитоніт не рентабельно — ми його не беремо. Важкі пацієнти помирають вдома”, — підкреслив Тодуров.

Додамо

УНН інформував, що в Україні рівень смертності зріс на 25%. Зазначалося, що найбільше українці помирають від серцево-судинних захворювань. На другому місці коронавірус. Третьою основною причиною смертності серед українців стали злоякісні утворення.