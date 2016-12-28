Ватажок "ДНР" заявив, що готовий знову зустрітися із Н.Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що готовий знову зустрітися з депутатом Верховної Ради України Надією Савченко, якщо це допоможе процесу обміну полоненими в Донбасі, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Так, зустрічалися. Основне питання - це обмін полоненими. Якщо Мінськ (мінські угоди - ред.) провалений, якщо в Мінську цю тему не піднімали ... ми готові розмовляти з будь-ким (хто зможе розморозити процес обміну полоненими - ред.). У Мінську прописано чітко "обмін "всіх на всіх". Україна ж спробувала спочатку максимально витягнути своїх. Зустрічалися з Надією. Якщо потрібно буде зустрічатися ще раз, то зустрінемося", - сказав О.Захарченко.
Раніше в середу омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова заявила, що ОРДЛО готові до обміну полоненими з Києвом за формулою "690 на 47".
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко повідомила, що зустрічалась у Мінську з лідерами терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким.