Главарь "ДНР" заявил, что готов снова встретиться с Н.Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что готов снова встретиться с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Да, встречались. Основной вопрос - это обмен пленными. Если Минск (минские соглашения - ред.) провален, если в Минске эту тему не поднимали ... мы готовы разговаривать с кем-либо (кто сможет разморозить процесс обмена пленными - ред. ). В Минске прописано четко "обмен" всех на всех ". Украина же попыталась сначала максимально вытянуть своих. Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся ", - сказал А.Захарченко.
Ранее в среду омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила, что ОРДЛО готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "690 на 47".
Напомним, народный депутат Надежда Савченко сообщила, что встречалась в Минске с лидерами террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким .