Варченко: ДБР попередило розтрату 9 млн грн на фіктивному тендері “Київського бронетанкового”

“Слідчими Управління з розслідування військових злочинів Державного бюро розслідувань, в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, попереджено розтрату державних коштів службовими особами ДП „Київський бронетанковий завод“ на суму більше 9 млн грн”, — написала Ольга Варченко.

За її словами, було встановлено, що службові особи ДП “Київський бронетанковий завод” 30.07.2018 року уклали договір поставки з ТОВ “Торговий дім “Партсет”, в рамках якого, під виглядом нових, було фактично здійснено поставку комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які вже були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

“Указаний договір укладено 30.07.2018 на суму 3,8 млн грн, при цьому тендер на поставку проведений лише 10.08.2018, тобто через 11 днів, під час якого серед чотирьох учасників встановлено переможця саме ТОВ “Торговий дім „Парсет“, який запропонував аналогічну суму. Тобто, договір поставки на відповідну суму був укладений раніше проведеного тендеру, що вказує на фіктивністьпроведення процедури закупівлі”, — пояснила перша заступниця директора ДБР.

Вона повідомила, що у подальшому в рамках вказаного договору були підписані додаткові специфікації, внаслідок чого сума договору збільшилась до 9,14 млн грн.

“ДП „Київський бронетанковий завод“ оплату за вказані запчастини в сумі 9,14 млн грн не здійснило, при цьому відповідно до інформації ДФС було подано звітність про поставку товарів на вказану суму. Досудове розслідування триває”, — завершила Ольга Варченко.