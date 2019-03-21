В Європарламенті відбудуться дебати у зв'язку з п'ятою річницею окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Наступного тижня в Брюсселі відбудуться пленарні дебати в Європарламенті у зв‘язку з п’ятою річницею російської окупації Криму. Про це написав в Twitter Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Важливий результат вчорашнього міні-саміту Україна-ЄС в Брюсселі — на наступному тижні в Європарламенті відбудуться пленарні дебати у зв‘язку з п’ятою річницею російської окупації Криму”, — написав Президент.
Нагадємо, в середу, 20 березня у Брюсселі відбувся неформальний міні-саміт Україна — Європейський Союз за участю Президента України Петра Порошенка, Президента Європейської Ради Дональда Туска, Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера та Президента Європейського Парламенту Антоніо Таяні, а також ключових профільних членів Європейської Комісії.
Головною метою заходу стало узгодження підходів до розвитку відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та координація спільної протидії існуючим викликам.