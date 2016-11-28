В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час відеодопиту заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану. Про це він сказав, перебуваючи у Ростові-на-Дону, через відеоконференцію зі Святошинським районний судом Києва, який розглядає справу про вбивство учасників Євромайдану, передає кореспондент УНН.
"Я з самого початку був проти застосування зброї і проти кровопролиття. Тому я не міг такі накази давати", - сказав він.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.