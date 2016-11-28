В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана. Об этом он сказал, находясь в Ростове-на-Дону, на видеоконференции со Святошинским районным судом Киева, который рассматривает дело об убийстве участников Евромайдана, передает корреспондент УНН.
"Я с самого начала был против применения оружия и против кровопролития. Поэтому я не мог такие приказы давать", - сказал он.