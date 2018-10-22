В уряді розповіли, скільки доріг відремонтували за три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За три роки в Україні відремонтовано та збудовано близько 6,5 тис. км доріг. Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"За останні три роки відремонтовано та збудовано близько 6500 км доріг. 2016 рік – 900 км, 2017 рік – 2100 км, 2018 рік – близько 3500 км", - зазначив Гройсман.
Додамо, автомобільні дороги загального користування, за даними Мінінфраструктури, становлять в Україні 169,6 тис. км.
Нагадаємо, Укравтодор повідомив, які дороги відремонтують у 2019 році.