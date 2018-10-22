В правительстве рассказали, сколько дорог отремонтировали за три года

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 49198 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114159 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122180 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161495 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150504 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139388 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129821 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176645 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118233 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141761 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В правительстве рассказали, сколько дорог отремонтировали за три года

В правительстве рассказали, сколько дорог отремонтировали за три года

Киев  •  УНН

 • 4809 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. За три года в Украине отремонтировано и построено около 6,5 тыс. км дорог. Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter, передает УНН.

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"За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 год - 900 км, 2017 год - 2100 км, 2018 год - около 3500 км", - отметил Гройсман.

Добавим, автомобильные дороги общего пользования, по данным Мининфраструктуры, составляют в Украине 169,6 тыс. км.

Напомним, Укравтодор сообщил, какие дороги отремонтируют в 2019 году.

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