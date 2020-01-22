В українській мові за 2019 рік з’явилось близько 1,5 тис. нових слів

“Дослідники вважають, що за рік у мовній комунікації з’являється 1 тис. — 1,5 тис. слів з новими формою та/або значенням. Такий же обсяг нових слів, зокрема за 2019 рік, засвідчує комп’ютерний Фонд інновацій в українській мові Інституту української мови НАН України”, — йдеться у відповіді на запит.

Також вказано, що сучасна українська літературна мова постійно розвивається, поповнюється новою лексикою, кодифікація якої у загальнонаціональних нормативних словниках потребує перевірки часом і мовною практикою суспільства. Було укладено багато словників нової української лексики, в яких відображаються наслідки поповнення українського лексикону за певний часовий відтинок, переважно за 10 років, час формування нового покоління носіїв мови.

Нагадаємо, словом 2019 року стала “діджиталізація”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Науковці розповіли, скільки в українській мові слів