В українській мові за 2019 рік з’явилось близько 1,5 тис. нових слів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. За 2019 рік в українській мові з’явилось 1-1,5 тис. слів з новою формою або значенням. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили в Інституті української мови Національної академії наук України.
“Дослідники вважають, що за рік у мовній комунікації з’являється 1 тис. — 1,5 тис. слів з новими формою та/або значенням. Такий же обсяг нових слів, зокрема за 2019 рік, засвідчує комп’ютерний Фонд інновацій в українській мові Інституту української мови НАН України”, — йдеться у відповіді на запит.
Також вказано, що сучасна українська літературна мова постійно розвивається, поповнюється новою лексикою, кодифікація якої у загальнонаціональних нормативних словниках потребує перевірки часом і мовною практикою суспільства. Було укладено багато словників нової української лексики, в яких відображаються наслідки поповнення українського лексикону за певний часовий відтинок, переважно за 10 років, час формування нового покоління носіїв мови.
Нагадаємо, словом 2019 року стала “діджиталізація”.
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