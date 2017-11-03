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В Україні завтра розпочнеться виборчий процес місцевих виборів у 51 ОТГ

В Україні завтра розпочнеться виборчий процес місцевих виборів у 51 ОТГ

Київ • УНН

 • 10534 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні завтра розпочинається виборчий процес перших місцевих виборів у ще 51 об'єднаній територіальній громаді. Про це повідомляє прес-служба ЦВК, передає УНН.

Завтра, 4 листопада, розпочинається виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, які призначені на 24 грудня 2017 року, у 51 обʼєднаній територіальній громадів 17 областях України.

До складу цих 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад (міських – 7, селищних – 19, сільських – 230).

За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 356,5 тис. виборців.

Загальна сума, передбачена на підготовку і проведення виборів 24 грудня, становить 10 млн 805 тис. 800 гривень.

Як повідомляв УНН, 29 жовтня в Україні відбулись вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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