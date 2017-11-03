В Украине завтра начнется избирательный процесс местных выборов в 51 ОТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4710 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66305 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133884 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108851 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109071 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101642 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102869 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Украине завтра начнется избирательный процесс местных выборов в 51 ОТО

В Украине завтра начнется избирательный процесс местных выборов в 51 ОТО

Киев  •  УНН

 • 10532 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине завтра начинается избирательный процесс первых местных выборов в еще 51 объединенной территориальной общине. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.

Завтра, 4 ноября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые назначены на 24 декабря 2017 года, в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях Украины.

В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230).

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 356,5 тыс. избирателей.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение выборов 24 декабря, составляет 10 млн 805 тыс. 800 гривен.

Как сообщал УНН, 29 октября в Украине состоялись выборы в 201 объединенной территориальной общине.

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