В Украине завтра начнется избирательный процесс местных выборов в 51 ОТО

Завтра, 4 ноября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые назначены на 24 декабря 2017 года, в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях Украины.

В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230).

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 356,5 тыс. избирателей.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение выборов 24 декабря, составляет 10 млн 805 тыс. 800 гривен.

Как сообщал УНН, 29 октября в Украине состоялись выборы в 201 объединенной территориальной общине.