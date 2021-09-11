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В Україні є щонайменше 2-3 олігархи в аграрній сфері – Данілов

Київ • УНН

 • 22517 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Україні є щонайменше 2-3 олігархи в аграрній сфері, які накопичили статки завдяки забороні вільного продажу землі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на форумі “Ялтинська європейська стратегія”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Насправді вони (олігархи — ред.) працюють доволі акуратно, вони такі чемні люди. Яскравий приклад — це коли десятки років в Україні саме латифундисти, яким потрібний був час, щоб накопичити своїх земель... користувалися можливістю, корумпували нашу Верховну Раду, і вона постійно відмовляла у вільному продажі землі. Врешті-решт це сталося. Але ми маємо сьогодні вже щонайменше 2-3 олігархи саме в аграрній сфері, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство... у грудні було як “Отче наш”, що наші депутати кажуть: “Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі нібито власниками з забороною розпоряджатися свої майном”, — розповів Данілов.

Проте прізвищ олігархів Данілов не назвав.

Доповнення

Раніше Данілов повідомляв, що до олігархічного середовища можна віднести 13 осіб, які мають дуже великий вплив в середині України.

Заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявляв, що до реєстру олігархів може потрапити п’ять народних депутатів.

Нагадаємо, прийнятий Верховною Радою в першому читанні законопроект № 5599 про олігархів відправлений на юридичну експертизу до Венеціанської комісії.

Деталі

Зокрема, під час брифінгу Разумкова попросили прокоментувати той факт, що напередодні глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія направив листа до спікера з проханням не направляти законопроект на розгляд Венеціанської комісії, оскільки висновків можна чекати два-три місяці.

Цитата

“Дивіться, ще звернулися ще чотири опозиційні фракції з приводу того, щоб направити цей лист. Він направлений. Якщо ми говоримо про лист від Давида Георгійовича, ще його немає. Якщо ми відправляємо той чи інший законопроект до Венеціанської комісії, немає зобов’язань у Верховної Ради чекати. Нам не потрібно чекати висновку Венеціанської комісії. Станом на сьогодні звернулися чотири опозиційні фракції. Також було звернення Людмили Денисової. Тому — так, відправили”, — заявив Разумков.

Контекст

3 вересня стало відомо, що омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.

Як повідомив раніше спікер парламенту Дмитро Разумков, лист Денісової у Раді вивчають.

Додамо

Разумков повідомив також, що законопроект про олігархів не з’явиться найближчим часом на порядку денному у Верховній Раді, оскільки правки щодо нього ще не розглянули в комітеті.

Що було раніше

1 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деолігархізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.

Також секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського РНБО завершить розробку моніторингу олігархів до 7 вересня.

Українські Національні Новини

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