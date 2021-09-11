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В Украине есть как-минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере - Данилов

В Украине есть как-минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере - Данилов

Киев  •  УНН

 • 22509 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине есть как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые накопили состояние благодаря запрету свободной продажи земли. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На самом деле они (олигархи — ред.) работают довольно аккуратно, они такие вежливые люди. Яркий пример — это когда десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земли... пользовались возможностью, коррумпировали нашу Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли. В конце концов это произошло. Но мы имеем сегодня уже как-минимум 2-3 олигарха именно в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство... в декабре было как “Отче наш”, что наши депутаты говорят: “Нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими себе якобы собственниками с запретом распоряжаться свои имуществом”, — рассказал Данилов.

Однако фамилий олигархов Данилов не назвал.

Дополнение

Ранее Данилов сообщал, что к олигархической среде можно отнести 13 человек, которые имеют очень большое влияние внутри Украины.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов может попасть пять народных депутатов.

Напомним, принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект № 5599 об олигархах отправлен на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию.

Детали

В частности, во время брифинга Разумкова попросили прокомментировать тот факт, что накануне глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия направил письмо спикеру с просьбой не направлять законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии, поскольку выводы можно ждать два-три месяца.

Цитата

“Смотрите, еще обратились еще четыре оппозиционные фракции по поводу того, чтобы направить это письмо. Он направлен. Если мы говорим о письме от Давида Георгиевича, еще его нет. Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств в Верховную Раду ждать. Нам не нужно ждать заключения Венецианской комиссии. На сегодня обратились четыре оппозиционные фракции. Также было обращение Людмилы Денисовой. Поэтому — да, отправили”, — заявил Разумков.

Контекст

3 сентября стало известно, что омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта “об олигархах” не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. В перечень таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

Как сообщил ранее спикер парламента Дмитрий Разумков, письмо Денисовой в Раде изучают.

Добавим

Разумков сообщил также, что законопроект о олигархах не появится в ближайшее время на повестке дня в Верховной Раде, поскольку поправки к нему еще не рассмотрели в комитете.

Что было раньше

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолигархизации. “За” проголосовали 275 народных депутатов.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского СНБО завершит разработку мониторинга олигархов до 7 сентября.

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