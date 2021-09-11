В Украине есть как-минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере - Данилов

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“На самом деле они (олигархи — ред.) работают довольно аккуратно, они такие вежливые люди. Яркий пример — это когда десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земли... пользовались возможностью, коррумпировали нашу Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли. В конце концов это произошло. Но мы имеем сегодня уже как-минимум 2-3 олигарха именно в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство... в декабре было как “Отче наш”, что наши депутаты говорят: “Нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими себе якобы собственниками с запретом распоряжаться свои имуществом”, — рассказал Данилов.

Однако фамилий олигархов Данилов не назвал.

Дополнение

Ранее Данилов сообщал, что к олигархической среде можно отнести 13 человек, которые имеют очень большое влияние внутри Украины.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов может попасть пять народных депутатов.

Напомним, принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект № 5599 об олигархах отправлен на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию.

Детали

В частности, во время брифинга Разумкова попросили прокомментировать тот факт, что накануне глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия направил письмо спикеру с просьбой не направлять законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии, поскольку выводы можно ждать два-три месяца.

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“Смотрите, еще обратились еще четыре оппозиционные фракции по поводу того, чтобы направить это письмо. Он направлен. Если мы говорим о письме от Давида Георгиевича, еще его нет. Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств в Верховную Раду ждать. Нам не нужно ждать заключения Венецианской комиссии. На сегодня обратились четыре оппозиционные фракции. Также было обращение Людмилы Денисовой. Поэтому — да, отправили”, — заявил Разумков.

Контекст

3 сентября стало известно, что омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта “об олигархах” не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. В перечень таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

Как сообщил ранее спикер парламента Дмитрий Разумков, письмо Денисовой в Раде изучают.

Добавим

Разумков сообщил также, что законопроект о олигархах не появится в ближайшее время на повестке дня в Верховной Раде, поскольку поправки к нему еще не рассмотрели в комитете.

Что было раньше

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолигархизации. “За” проголосовали 275 народных депутатов.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского СНБО завершит разработку мониторинга олигархов до 7 сентября.