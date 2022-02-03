В Україні стартувала імплементація "європейського зеленого курсу" - UBTA
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) розпочинає реалізацію проекту “Європейський зелений курс та Україна: рішення для українських виробників", передає УНН із посиланням на пресслужбу асоціації.
Деталі
Європейський Союз оголосив курс на "озеленення" усіх сфер економіки та суспільного життя України у грудні 2019 року, нагадали в UBTA.
"Проголошення Європейського зеленого курсу у грудні 2019 року стало потужним поштовхом глобальних процесів декарбонізації та екологізації, що ставить перед Україною низку викликів та відкриває нові можливості.
Проект ставить на меті підтримати процес реформування законодавчої бази справедливої декарбонізації промисловості, шляхом розробки обґрунтованих аналітичних документів та професійної дискусії серед зацікавлених сторін", - розповіли в асоціації.
Внаслідок проекту будуть підготовлені, обговорені та представлені:
- аналіз СВАМ (механізм транскордонного вуглецевого регулювання, - ред.) та його впливу на Україну, з рекомендаціями щодо зменшення ризику та посилення можливостей від цього механізму;
- аналіз міжнародних, зокрема, європейських систем свідоцтва походження енергії з відновлювальних джерел енергії та рекомендації для України щодо впровадження таких систем;
- аналіз систем моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів у сільському господарстві та рекомендації для України щодо такої системи в Україні.
Проект триматимете до травня 2022 року включно. Він реалізується за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду "Відродження" в рамках спільної ініціативи "EU4USociety".
Стейкголдерами проекту є уряд України (Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, МЕРТ, МАППУ, Міндовкілля, Мінерго, Держенергоефективності), український бізнес та галузеві та бізнес-асоціації, академічні кола (інститути НАНУ та НААНУ).
Довідка
Європейський зелений курс - це програма захисту клімату та довкілля, започаткована ЄС. Це стратегія, яка має перетворити ЄС на ресурсоефективну економіку, в якій у 2050 році буде нульовий баланс викидів парникових газів, а економічне зростання буде відокремлене від використання природніх ресурсів.
Європейський зелений курс має на меті зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року.