В Україні різко зросла кількість ігроманів - психолог
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Сплеск ігроманії стався в Україні минулого року. Про це повідомив психолог наркологічного центру “Ренесанс Львів” Ілля Давиденко у коментарі УНН.
Кількість пацієнтів лише цього закладу за минулий рік зросла на 20%, повідомив він.
“У 2009 році гральний бізнес був заборонений. Тоді до нашого наркологічного центру зверталась дуже маленька кількість ігроманів, і вона не збільшувалась. Проте, за останній рік їх кількість різко зросла — до 15-20% точно. Це страшно,” — розповів він.
Ігроманію називають “прихованим захворюванням”, оскільки хворі не мають очевидних симптомів. Проблемні гравці, як правило, приховують свій азарт. Саме тому лікувати ігромана дуже тяжко, пояснив І.Давиденко.
“Ігромани не контролюють себе. Вони можуть програти всі гроші і схаменутися лише коли завершать гру. Відсутність контролю — це найстрашніше. Під час ігрової залежності до людини дуже важко достукатися і пояснити їй, що це є хвороба. Ігрова залежність страшніша за алкогольну, страшніша за наркоманію із тієї точки зору, що людина не розуміє, що вона залежна. Пояснити їй це дуже складно,” — наголосив психолог.
Нагадаємо, політики прогнозують подальше поширення ігроманії в Україні. Підготовлений Мінфіном проект ліцензування лотерейного ринку передбачає можливість легалізаціі гральних автоматів під виглядом лотерейних терміналів самообслуговування.