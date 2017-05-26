В Украине резко выросло количество игроманов - психолог
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Всплеск игромании произошел в Украине в прошлом году. Об этом сообщил психолог наркологического центра "Ренессанс Львов" Илья Давыденко в комментарии УНН.
Количество пациентов только этого заведения за прошлый год выросла на 20%, сообщил он.
“В 2009 году игорный бизнес был запрещен. Тогда к нашему наркологическому центру обращалось очень маленькое количество игроманов, и оно не увеличивалась. Однако, за последний год их количество резко возросло — до 15-20% точно. Это страшно,” — рассказал он.
Игроманию называют “скрытым заболеванием”, поскольку больные не имеют очевидных симптомов. Проблемные игроки, как правило, скрывают свой азарт. Именно поэтому лечить игромана очень тяжело, объяснил И.Давиденко.
“Игроманы не контролируют себя. Они могут проиграть все деньги и опомниться только когда завершат игру. Отсутствие контроля — это самое страшное. Во время игровой зависимости к человеку очень трудно достучаться и объяснить ему, что это болезнь. Игровая зависимость страшнее алкогольной, страшнее наркомании с той точки зрения, что человек не понимает, что он зависим. Объяснить им это очень сложно,” — отметил психолог.
Напомним, политики прогнозируют дальнейшее распространение игромании в Украине. Подготовленный Минфином проект лицензирования лотерейного рынка предполагает возможность легализации игровых автоматов под видом лотерейных терминалов самообслуживания.