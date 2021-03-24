В Україні по-новому видаватимуть номерні знаки на автомобілі

Деталі

Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.

Зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Цитата

“Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення та логістичних витрат на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів. У кінцевому результаті нововведення призведе до економії бюджетних коштів”, — йдеться у повідомленні МВС.