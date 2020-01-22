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В Україні перевірять усі птахогосподарства

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Через спалах пташиного грипу у Держпродспоживслужбі вирішили позапланово перевірити птахогосподарства усіх форм власності, повідомляє УНН.

В Україні перевірять усі птахогосподарства

"У зв’язку з необхідністю посилення заходів біологічної безпеки в птахогосподарствах різної форми власності для недопущення поширення збудника грипу птиці на території України Держпродспоживслужба напрацювала пропозиції щодо доцільності проведення протягом І кварталу 2020 року позапланових заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з вирощуванням, утриманням, реалізацією живої птиці", - повідомили у відомстві.

Як раніше повідомляли експерти, найбільш вразливі до пташиного грипу - домашні та фермерські господарства. Через брак коштів такі господарства часто нехтують біобезпекою, зокрема, як правило, не проводять необхідних щеплень.

Окрім того, основним переносником пташиного грипу є дикі птиці, які мігрують, доступ до контакту з якими має домашня птиця на вільному вигулі.

Що стосується промислових птахофабрик, то там, за словами експертів, ризик підхопити пташиний грип - рівний нулю.

“По-перше, тому, що птиця, яка вирощується промисловими господарствами, ізольована від комунікації із дикими птахами. По-друге, тому, що промислові господарства роблять щеплення від хвороби Ньюкасла, яка дуже пов’язана із пташиним грипом, і по факту захищає від захворювання, по 5-6 разів на рік. Тоді як у приватних господарствах таких щеплень майже ніхто не робить”, — розповів спеціаліст по птахівництву Євген Хайлов

Нагадаємо, на час спалаху пташиного грипу експерти радять утриматися від споживання “домашньої” курки.

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